Вид на жительство на Украине обернулся уголовным делом для россиянина

В отношении жителя Нового Уренгоя возбуждено уголовное дело за нарушение миграционного законодательства. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры ЯНАО, мужчина получил вид на жительство на Украине, но в установленный 60-дневный срок не уведомил об этом государственные органы, что предусмотрено законом. Об этом пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» .

Прокуратура ЯНАО выявила нарушение миграционного законодательства со стороны жителя Нового Уренгоя. Установлено, что северянин оформил вид на жительство на Украине, однако в течение 60 дней, как того требуют нормы российского права, не направил соответствующее уведомление.

По материалам прокурорской проверки следователи СУ СК РФ по ЯНАО возбудили уголовное дело по статье 330.2 УК РФ, которая предусматривает ответственность за неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии гражданства или вида на жительство в иностранном государстве.

В надзорном ведомстве подчеркнули, что ход расследования находится на контроле прокуратуры.