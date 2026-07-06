«Жужжалка» и ложная связь с «ядеркой»: радиолюбитель из Ногинска рассказал о тайнах УВБ-76

Загадочная радиостанция УВБ-76, известная в узких кругах как «Радиостанция Судного дня», снова оказалась в центре внимания после выхода новых зашифрованных сообщений. Радиолюбитель из Ногинска Игорь Кучера поделился своими наблюдениями о природе сигналов, которые десятилетиями будоражат воображение энтузиастов по всему миру. Его комментарии приводит REGIONS .

УВБ-76 — это российская военная радиостанция, вещающая на частоте 4625 кГц примерно с 1970-х годов. Большую часть времени она транслирует характерный «жужжащий» звук, за что радиолюбители прозвали ее «жужжалкой». Но иногда в эфире появляются короткие голосовые сообщения — последовательности цифр и кодовые слова, например «весна», «бортовщик» и «клювик». Именно эти зашифрованные фразы вызывают волну спекуляций и порождают теории о связи станции с системой автоматического ответного ядерного удара «Периметр».

Однако, как недавно сообщил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, эта версия не соответствует действительности: станция выполняет определенную функцию, но не имеет отношения к ядерным силам сдерживания.

Ногинский радиолюбитель Игорь Кучера, который давно наблюдает за УВБ-76, подтверждает: истинное назначение станции остается неизвестным широкой публике. При этом он отмечает, что активность передач в последние месяцы заметно выросла.

Энтузиасты из закрытых радиолюбительских сообществ связывают эти всплески с проведением армейских учений Западного военного округа, предполагая, что сигналы являются обычной проверкой связи и бдительности радистов. По мнению Кучеры, загадочность УВБ-76 подогревает интерес к радиосвязи, но ничего сверхъестественного в ее эфире нет — это всего лишь военная рутина.

Ранее сообщалось, что «Радиостанция Судного дня» выдала двойное послание в эфир.