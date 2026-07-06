Власти Новосибирской области отменили режим беспилотной опасности, который действовал почти два часа. Также возобновил работу аэропорт Новосибирска, где ранее временно ограничивали прием и отправку рейсов, пишет Газета.ру.

В регионе отменили режим беспилотной опасности

В Новосибирской области отменили режим беспилотной опасности. Соответствующее уведомление распространила единая система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).

Сообщение об отмене режима было опубликовано в 23:30 по местному времени. До этого предупреждение действовало почти два часа.

Режим вводили впервые

Беспилотную опасность на территории Новосибирской области объявили впервые. Режим ввели в 21:45 по местному времени в целях обеспечения безопасности.

О причинах введения предупреждения официально не сообщалось.

Аэропорт Новосибирска возобновил работу

Одновременно с отменой режима беспилотной опасности были сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Новосибирска.

В Росавиации пояснили, что временные меры вводились для обеспечения безопасности полетов. Ограничения действовали около 30 минут, после чего воздушная гавань вернулась к работе в штатном режиме.