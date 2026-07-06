В Новосибирской области отменили режим беспилотной опасности
РСЧС: в Новосибирске сняли режим беспилотной опасности спустя почти два часа
Власти Новосибирской области отменили режим беспилотной опасности, который действовал почти два часа. Также возобновил работу аэропорт Новосибирска, где ранее временно ограничивали прием и отправку рейсов, пишет Газета.ру.
В регионе отменили режим беспилотной опасности
В Новосибирской области отменили режим беспилотной опасности. Соответствующее уведомление распространила единая система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).
Сообщение об отмене режима было опубликовано в 23:30 по местному времени. До этого предупреждение действовало почти два часа.
Режим вводили впервые
Беспилотную опасность на территории Новосибирской области объявили впервые. Режим ввели в 21:45 по местному времени в целях обеспечения безопасности.
О причинах введения предупреждения официально не сообщалось.
Аэропорт Новосибирска возобновил работу
Одновременно с отменой режима беспилотной опасности были сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Новосибирска.
В Росавиации пояснили, что временные меры вводились для обеспечения безопасности полетов. Ограничения действовали около 30 минут, после чего воздушная гавань вернулась к работе в штатном режиме.