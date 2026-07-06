Метеорит размером с БелАЗ летит к Земле: астрофизик дал прогноз

Уже 8 июля астероид 2026 MO1, размеры которого сопоставимы с Челябинским метеоритом, пройдет на расстоянии двух миллионов километров от Земли. По масштабам космоса это небольшое расстояние, однако астрофизик, почетный доктор наук Сергей Чумаков в беседе с REGIONS оценил степень угрозы и рассказал, стоит ли ждать неприятных сюрпризов.

В Солнечной системе существуют миллионы астероидов, и тысячи из них потенциально опасны для Земли. Челябинцы хорошо помнят последствия падения такого тела — 15 февраля 2023 года метеорит рухнул в озеро Чебаркуль. К счастью, повторение подобных событий в ближайшее время маловероятно, но некоторые объекты подходят к планете достаточно близко, чтобы привлечь внимание специалистов.

Астероид 2026 MO1 окажется в 2 миллионах километров от поверхности Земли 8 июля в 9 вечера. По словам Сергея Чумакова, сближение будет тесным, но безопасным — космическое тело пройдет примерно в пять раз дальше, чем Луна. Диаметр объекта оценивается от 15 до 60 метров: нижняя граница делает его похожим на Челябинский метеорит, верхняя приближается к гипотетическим размерам Тунгусского тела. Падение такого астероида причинило бы значительный ущерб, но в этот раз все обойдется.

Однако расслабляться рано: 2026 MO1 совершает оборот вокруг Солнца за три года и уже после 2028 года вновь вернется к Земле, и специалистам снова придется оценивать риски. Астрофизик подчеркнул, что эффективных способов борьбы с угрожающими астероидами пока нет — против них будут малоэффективны даже атомные бомбы.