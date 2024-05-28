Дерматолог Пирманова призвала пользоваться солнцезащитными средствами
Фото: [Медиаархив Подмосковья]
Дерматолог Амина Пирманова призвала россиян выполнять простые правила в летний сезон, чтобы сохранить свою кожу здоровой, сообщает ИА «МедиаКорСеть».
Эксперт рекомендует пользоваться специальными косметическими средствами перед выходом на улицу в летний период времени.
«Никакой крем не защитит вас на 100%. Это тоже стоит помнить», — рассказала дерматолог Амина Пирманова.
ИА «МедиаКорСеть» собрало рекомендации, как правильно пользоваться солнцезащитным средством. Его необходимо нанести на тело примерно за полчаса до контакта с солнечными лучами. Затем необходимо каждые два часа наносить новый слой крема. Значение не имеет, находится ли человек в черте города или отдыхает у моря. Крем смывается потом и водой.
Наносить крем необходимо в определенной пропорции — ровно два грамма. Важно выбрать средство с указанием, что оно защищает от двух типов лучей — UVA и UVB. Крем выдавливают на указательный и средний палец. Его равномерно и тщательно распределяют по лицу, включая уши и место у роста волос.
В дополнении к крему используют:
- солнцезащитные очки;
- одежду с защитой от солнца;
- шляпу.
При возможности лучше избегать прямых солнечных лучей, напоминает эксперт Пирманова. С 10 часов утра и до двух часов дня желательно максимально ограничить время нахождения на открытом солнце.
SPF блокирует только УФ-лучи, поэтому никакие средства не препятствуют красивому загару. Они не допустят поражения кожи, ожогов.
Ранее дерматолог Мария Журавлева объяснила расшифровку солнцезащитных средств.