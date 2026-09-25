Дорога на триллионы: в России задумали масштабное строительство до Магадана

Создание железнодорожной линии из Якутии в Магадан станет одним из крупнейших инфраструктурных проектов на Дальнем Востоке. Экономический эффект от его реализации может составить триллионы рублей, заявил губернатор Магаданской области Сергей Носов на заседании Совета Дальневосточного федерального округа, сообщает ТАСС.

По словам главы региона, соглашение о строительстве железной дороги стало одним из наиболее значимых документов, подписанных на Восточном экономическом форуме. Он отметил, что проект предполагает масштабные инвестиции и может стать основой для дальнейшего развития территории.

Речь идет о создании железнодорожного сообщения по маршруту из Якутии в сторону Магадана. Объем вложений в проект, как отметил Носов, может составить не одну сотню миллиардов рублей.

Ранее сообщалось, что на Восточном экономическом форуме был подписан план мероприятий по реализации первого этапа строительства линии «Нижний Бестях — Магадан». Первый участок предусматривает направление «Нижний Бестях — Хандыга».

Проект должен обеспечить круглогодичное транспортное сообщение между регионами, упростить доступ к месторождениям полезных ископаемых и изменить логистику северо-востока России.

В перспективе железная дорога до Магадана позволит сократить сроки доставки грузов из Владивостока. Вместо морского маршрута продолжительностью около 2,5 месяца перевозки могут занимать порядка 18–20 дней.