Подмосковье, которого вы не знали: 5 необычных маршрутов на один день

Тем, кто уже видел главные усадьбы и туристические центры Подмосковья, можно выбрать менее очевидные направления: старые промышленные поселки, необычные природные локации и места с историей, о которой не всегда рассказывают в путеводителях. Ко Дню туризма, который отмечается 27 сентября, туристический эксперт Артем Алексеев рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня», куда отправиться на один день за новыми впечатлениями.

Первый вариант — Электрогорск и окрестности. Сам город появился благодаря строительству первой в Московской области торфяной электростанции, а его история тесно связана с промышленным освоением востока региона. Здесь можно совместить прогулку по городу с поездкой к природным территориям вокруг бывших торфяных разработок. Получится маршрут совсем не похожий на классическую поездку по усадьбам.

«Электрогорск интересен именно своей непохожестью на привычные туристические города. Это история энергетики, рабочего поселка и освоения торфяников. Такой маршрут я бы рекомендовал тем, кому интересна не только архитектура, но и индустриальное прошлое Подмосковья», — рассказал Алексеев.

Еще один необычный вариант — поселок имени Цюрупы и берег Москвы-реки. Это направление можно выбрать для спокойной поездки с прогулкой по старому поселку и природной частью маршрута. А тем, кто любит индустриальную историю, эксперт посоветовал обратить внимание на Каширу и район бывшего Белопесоцкого цементного завода — здесь можно увидеть совсем другую сторону юга Московской области.

«У Подмосковья есть интересная особенность: рядом с популярными туристическими центрами встречаются места, которые выглядят гораздо менее туристическими, но позволяют понять историю региона. Например, старые промышленные поселки и рабочие районы могут дать больше впечатлений, если заранее изучить их историю», — отметил эксперт.

Для любителей природы можно отправиться в Талдомский городской округ — к Кимрским болотам и окрестным лесам. Это уже маршрут не за достопримечательностями, а за пейзажами и ощущением настоящей глубинки. Осенью здесь особенно интересно наблюдать за сменой цвета леса, а на отдельных участках можно встретить представителей местной фауны. Перед поездкой стоит заранее проверить доступность конкретной территории и выбрать маршрут, подходящий для пешей прогулки.

Еще одна идея — Шатура и система озер на месте бывших торфоразработок. Район интересен сочетанием промышленной истории и необычного ландшафта: там, где раньше добывали торф, со временем появились водоемы и лесные массивы. Для однодневной поездки можно выбрать прогулку у одного из озер и дополнить ее знакомством с историей Шатуры.

«Шатурский край особенно интересен осенью: бывшие торфяные разработки сформировали необычный ландшафт, который мало напоминает классическое Подмосковье. Главное — не пытаться объехать весь район за один день. Лучше выбрать одну локацию, спокойно погулять и оставить время на сам город», — посоветовал Алексеев.

При выборе таких маршрутов эксперт порекомендовал заранее проверить, открыт ли конкретный объект для посещения, состояние дорог и возможность пройти выбранный участок пешком. Многие небанальные места Подмосковья интересны именно своей малоосвоенностью, поэтому рассчитывать на туристическую инфраструктуру уровня популярных усадеб или музеев здесь не стоит.

Таиланд сократил срок безвизового пребывания для россиян с 60 до 30 дней — и нововведение пришлось накануне сезона зимовок. Для тех, кто привык проводить в Азии несколько месяцев, это повод пересмотреть планы и разобраться с визами. Но срочно менять страну не обязательно: в Ассоциации туроператоров России рассказали интернет-изданию «Подмосковье сегодня», что Таиланд по-прежнему остается доступным для длительного отдыха, а массового бегства зимовщиков из королевства ждать не стоит.