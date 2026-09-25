Летевший в Европу россиянин попал в неприятную историю еще до выхода из аэропорта

Shot: россиянин лишился 800 евро в самолете по пути в Сараево

Общество

Россиянин заявил, что лишился 800 евро во время перелета из Стамбула в Сараево рейсом авиакомпании Pegasus. Об этом сообщает SHOT, передает МК.

По словам 30-летнего пассажира, в турецком аэропорту он доставал кошелек только один раз, после чего убрал его в сумку. Уже в самолете рюкзак находился на верхней полке.

Во время полета мужчина отвлекся на ужин и телефон. После прибытия в Сараево он обнаружил, что из кошелька исчезли 800 евро. При этом остальные деньги — рубли, турецкие лиры и мелочь — остались на месте.

Турист обратился в пограничную полицию Сараево, однако, по его словам, сотрудники не проявили интереса к ситуации и не оказали помощи после того, как узнали, что он гражданин России.

В авиакомпании Pegasus сообщили, что провели проверку по факту произошедшего, однако установить личность возможного похитителя не удалось.

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