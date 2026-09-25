Дизель в Европе пробил новый потолок: цены достигли исторического максимума

ТАСС: цена на дизель в Европе установила новый исторический рекорд

Общество

Средняя стоимость дизельного топлива в странах Евросоюза достигла рекордного уровня — €2,23 за литр. Максимальные значения были зафиксированы сразу в нескольких государствах, сообщает ТАСС со ссылкой на данные агентства AFP и анализ статистики Еврокомиссии.

Согласно приведенной информации, исторический максимум цен на дизель установили 19 стран ЕС, среди которых Германия, Италия и Франция. Самое дорогое топливо сейчас продается в Дании и Финляндии — около €2,56 за литр.

В Германии цена дизеля достигла €2,46 за литр. В Бельгии и Франции показатель составил примерно €2,40, а в Италии стоимость топлива приблизилась к €2,30 за литр.

Эксперты связывают рост цен на европейском рынке с несколькими факторами. В частности, глава итальянского топливного объединения Unem Джанни Мурано ранее отмечал влияние сокращения предложения нефтепродуктов из России и изменения ситуации на рынке поставок.

Рост стоимости дизельного топлива оказывает дополнительное давление на транспортную отрасль и расходы потребителей в европейских странах.

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