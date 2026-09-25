Движение МЦД-2 и МЦД-4 временно ограничили на нескольких участках

Движение поездов МЦД-2 и МЦД-4 утром временно ограничили на отдельных участках московской железной дороги. Пассажиров предупредили об изменении маршрутов: составы следуют только до определенных станций.

Как сообщили в Telegram-канале Московской железной дороги, на МЦД-2 временно приостановлено движение между Марьиной рощей и Рижской. На МЦД-4 ограничения действуют на участке от площади трех вокзалов до Рижской.

Причиной стала задержка с завершением работ, которые подрядная организация проводила в ночное время. Для их окончания потребовалось дополнительное время.

Из-за этого поезда МЦД-2 сейчас курсируют по укороченным маршрутам. Составы следуют до станций Марьина роща, Красный Балтиец, Рижская и Курский вокзал.

На МЦД-4 поезда отправляются до Белорусского и Курского вокзалов, а также до площади трех вокзалов включительно.

Железнодорожники принимают необходимые меры, чтобы как можно скорее восстановить движение на ограниченных участках в полном объеме.

В Московской железной дороге пассажирам принесли извинения за доставленные неудобства и рекомендовали учитывать временные изменения при планировании поездок.

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