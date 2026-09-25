В Кузбассе стартовал сезон гона у парнокопытных. Осенний период, когда животные могут представлять реальную угрозу для человека, предупреждают в пресс-службе заповедника «Кузнецкий Алатау», сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По словам представителей ведомства, в это время звери становятся крайне непредсказуемыми и даже агрессивными. Продлится гон вплоть до конца октября.

Специалисты отмечают, что риски возрастают не только для тех, кто оказался в лесу, но и для водителей. В период брачных игр животные активно перемещаются и нередко выходят к магистралям и населенным пунктам.

Особую осторожность стоит соблюдать при встрече с лосями и маралами. Специалисты не рекомендуют подходить к ним близко, пытаться погладить или сфотографировать. Такое поведение животные могут воспринять как агрессию и сигнал к атаке.

Таким образом, до конца октября жителям и гостям Кузбасса стоит держаться подальше от диких зверей и быть внимательнее на дорогах.

Ранее сообщалось, что лось в период гона разгромил парковку в ЖК «Измайловский лес» в Балашихе.