При атаке БПЛА на Ульяновск есть пострадавшие

При атаке беспилотников на Ульяновск пострадали люди, также зафиксированы повреждения промышленной и гражданской инфраструктуры. Для устранения последствий в городе работают оперативные службы, сообщил губернатор региона Алексей Русских.

По словам главы Ульяновской области, после массированного налета БПЛА в городе зафиксированы последствия атаки. Информация о количестве пострадавших и характере полученных ими травм пока не приводится.

Также повреждения получили объекты промышленной и гражданской инфраструктуры. На местах работают специалисты оперативных служб, которые занимаются ликвидацией последствий произошедшего.

Для координации всех необходимых мероприятий в регионе сформирован оперативный штаб.

Ранее Алексей Русских сообщал о крупной атаке беспилотников на Ульяновск. По его словам, силы ПВО отражали налет в небе над городом. Тогда губернатор не уточнял данные о возможных разрушениях и пострадавших.