При атаке БПЛА на Ульяновск есть пострадавшие
Губернатор Русских сообщил о пострадавших после атаки дронов на Ульяновск
При атаке беспилотников на Ульяновск пострадали люди, также зафиксированы повреждения промышленной и гражданской инфраструктуры. Для устранения последствий в городе работают оперативные службы, сообщил губернатор региона Алексей Русских.
По словам главы Ульяновской области, после массированного налета БПЛА в городе зафиксированы последствия атаки. Информация о количестве пострадавших и характере полученных ими травм пока не приводится.
Также повреждения получили объекты промышленной и гражданской инфраструктуры. На местах работают специалисты оперативных служб, которые занимаются ликвидацией последствий произошедшего.
Для координации всех необходимых мероприятий в регионе сформирован оперативный штаб.
Ранее Алексей Русских сообщал о крупной атаке беспилотников на Ульяновск. По его словам, силы ПВО отражали налет в небе над городом. Тогда губернатор не уточнял данные о возможных разрушениях и пострадавших.