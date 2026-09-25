Осколки, знак аварийной остановки и объезд: утро в Кемерове осложнилось пробкой и серьезными повреждениями авто

В пятницу, 25 сентября, утро в Кемерове началось с дорожного происшествия на одном из самых оживленных участков города. На пересечении улицы Соборной и Притомского проспекта не поделили дорогу два легковых автомобиля, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

На место сразу прибыли несколько служб: экипажи Госавтоинспекции, бригада скорой помощи и пожарный расчет МЧС. Такой состав — стандартная практика при ДТП с серьезными повреждениями: пожарные нужны на случай возгорания или разлива топлива, медики — для оценки состояния участников.

Судя по опубликованным кадрам, столкнулись седан оливкового цвета, похожий на Lexus IS, и черная Lada Kalina. У иномарки сильно разбита передняя часть: смят капот, оторван бампер, повреждено левое крыло. Kalina остановилась в нескольких метрах. Проезжую часть усеяли осколки и обломки пластика, был выставлен знак аварийной остановки.

По информации издания, около 9:00 (по местному времени) спасатели и медики работали у поврежденного седана, сотрудники ГАИ оформляли происшествие. Есть ли пострадавшие, пока неизвестно. Аварийные автомобили частично перекрыли дорогу — машины объезжают место ДТП по свободным полосам на небольшой скорости. Обстоятельства аварии выясняются.

По информации издания, перекресток Соборной и Притомского — точка с высокой интенсивностью движения. Утро здесь совпадает с пиком поездок на работу, а значит, растет и число маневров, и цена ошибки. Для водителей утренний инцидент — это сигнал: на таких участках важно держать дистанцию, заранее снижать скорость и внимательно следить за сигналами. А для города — повод еще раз оценить организацию движения в этой точке.

Ранее сообщалось, что водитель без прав перевернул иномарку в ЕАО.