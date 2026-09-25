Пассажирам новокузнецкого аэропорта вновь приходится ждать: рейс на Москву задержали более чем на три часа. Информация об этом появилась на официальном онлайн-ресурсе воздушной гавани — сервисе, где в реальном времени отображается статус рейсов, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По данным издания, при этом остальные направления работают в штатном режиме: прибытие и отправка по ним идут без изменений. Не сбился с графика и аэропорт столицы Кузбасса — Кемерово: там все самолеты отправляются и прилетают по расписанию.

По данным издания, иная ситуация в Саратове. Местный аэропорт временно не принимает и не отправляет самолеты. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации — ведомства, которое отвечает за организацию воздушного движения в стране.

Ранее сообщалось, что пассажирам авиакомпаний готовят дополнительный сбор.