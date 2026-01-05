Детали СВУ в стройматериалах: появились подробности теракта против генерал-лейтенанта Кириллова

Из Варшавы в Россию под видом строительных принадлежностей доставляли составные элементы самодельного взрывного устройства (СВУ). После их сбора был совершен теракт в отношении начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника майора Ильи Поликарпова. О других деталях теракта рассказал ТАСС участник процесса.

По информации собеседника, злоумышленники арендовали в Москве 10 квартир. В одной из них Ахмаджон Курбонов* собрал СВУ, чтобы при его помощи совершить преступление.

«Координаторы организовали через посылки из Варшавы в Москву составных частей СВУ под видом разных строительных принадлежностей», — рассказал собеседник агентства.

Правоохранительными органами идентифицированы все лица, причастные к организации логистической цепочки по поставке компонентов для изготовления самодельного взрывного устройства в столичный регион, а также непосредственный куратор террористического акта. Данные граждане внесены в федеральный перечень террористов и экстремистов.

В отношении фигурантов возбужденного уголовного производства судом избрана мера пресечения в виде заочного заключения под стражу. В настоящее время подозреваемые объявлены в международный розыск. Следственные мероприятия и оперативная работа по данному делу продолжаются в установленном законом порядке.

Ранее сообщалось, что раскрыт самый жестокий и хитрый исполнитель теракта в красногорском «Крокусе».

*Внесен в перечень террористов и экстремистов.