Детей с симптомами кишечной инфекции сняли с поезда в Ставропольском крае

В Минздраве Ставропольского края рассказали, что с поезда «Кисловодск — Тында» сняли 12 детей с симптомами кишечной инфекции, сообщил ТАСС. Медики оценивают их состояние как удовлетворительное.

В ведомстве уточнили, что ребята направлялись из города Нальчик домой. Они проживают в Саратовской области. В пути дети стали жаловать на плохое самочувствие. В сопровождении взрослых их доставили в инфекционное отделение Минераловодской больницы.

«В Минеральных Водах с поезда «Кисловодск — Тында» с симптомами кишечной инфекции сняли 12 детей», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что педиатр и инфекционист провели осмотр пациентов. Ребятам назначено необходимое лечение. В лабораторию направлены анализы, которые позволят установить причину плохого самочувствия.

SHOT сообщил, что госпитализированные ребята — это участники детского творческого фестиваля, который проходил в Нальчике. По данным канала, некоторых участников мероприятия поселили в санатории «Маяк». На плохое самочувствие жаловались те ребята, кто проживал именно в этом санатории. Сотрудники Роспотребнадзора уже посетили заведение.

Организаторы фестиваля рассказали SHOT, что кто-то из участников мог прибыть на фестиваль с ротавирусом. Они считают, что нет необходимости преждевременно связывать отравление с качеством питания в санатории.

«Днем семь девочек 8–13 лет из санатория пожаловались на плохое самочувствие, у них были признаки пищевого отравления. А уже вечером еще несколько детей и взрослых увезли в инфекционное отделение больницы в Минеральных Водах, когда они возвращались домой. Итого госпитализировано 12 детей и 6 взрослых», — сообщил SHOT.

Ранее сообщалось, что после посещения пекарни в Перми люди оказались в больнице с острым отравлением.