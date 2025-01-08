После посещения пекарни в Перми люди оказались в больнице с острым отравлением

В связи с массовым отравлением людей в Перми следователи возбудили дело, сообщил телеграм-канал прокуратуры Пермского края.

В краевом Роспотребнадзоре проинформировали, что в Перми было зафиксировано несколько случаев заболевания острыми кишечными инфекциями, сообщило РИА Новости. Опрос пострадавших позволил предположить, что источником заражения могла стать продукция сети пекарен «Хлебница» (ИП Ю.В. Гагарина). Согласно предварительной информации, горожане употребляли готовые блюда. Причиной кишечной инфекции стал возбудитель сальмонеллеза.

В СК не называют сеть пекарен. Сотрудники правоохранительных органов отметили, что информация об отравлении была опубликована в соцсетях. В медицинские учреждения были доставлены граждане с признаками пищевого отравления. В настоящее время точное количество пострадавших уточняется.

«По указанию руководителя регионального следственного управления Дениса Валерьевича Головкина следователями СО по Индустриальному району города Перми СУ СК России по Пермскому краю по информации в СМИ о массовом отравлении граждан в городе Перми возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», — указано в сообщении.

В сообщении указано, что следователи в ближайшее время опросят потерпевших и сотрудников сети пекарен. Сотрудники посетят все места происшествий. Ход расследования находится на контроле в аппарате следственного управления.

Ранее сообщалось, что прокуратура начала проверку обстоятельств отравления семей на базе отдыха в Башкирии.