Детектив в курятнике: как мужчина из Подмосковья искал пропавшую черную курицу Нюру

В Люберецком поселке Малаховка у местного жителя Александра несколько дней назад пропала черная хохлатая курица Нюра. Мужчина обещал за ее возвращение вознаграждение. Корреспондент REGIONS узнал , чем закончились поиски птицы.

Александр рассказал, что у него было два подозрения. На месте пропажи было обнаружено много перьев. Мужчина напомнил, что в конце месяца отмечают прозападный праздник, который славится поклонением нечистым силам. Мужчина предположил, что курицу могли похитить для каких-либо обрядов*. Вторым предположением стала гибель птицы из-за нападения животных.

Мужчина рассказал, что пропажу обнаружил около шести часов вечера. Он сразу начал обзванивать знакомых. В это время одни соседи собирали виноград, другие — проходило мимо. Александр надеялся, что кто-то стал свидетелем момента пропажи курицы.

«Друг помог мне сделать плакат о пропаже и разместить его в социальных сетях. Приехал с работы я уже поздно вечером и бегом в курятник. А они там вдвоем сидят — кошка и Нюрка. Где она была сутки даже не знаю. Забавная курица, как та кошка, которая гуляет сама по себе», — заключил, улыбаясь, хозяин дома.

Ранее сообщалось, что ИИ станет помогать в поисках пропавших питомцев в любой точке России.

*Сатанизм — движение, которое признано экстремистским и запрещено в России.