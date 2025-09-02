ИИ станет помогать в поисках пропавших питомцев в любой точке России

В России разрабатывают принципиально новую систему поиска пропавших животных с использованием искусственного интеллекта. Интернет-издание «Ямал-Медиа» узнало , как к этой инициативе относятся зоозащитники.

Минцифры поддержало инициативу создания единого фотобанка домашних питомцев на портале «Госуслуги». Система будет автоматически сравнивать фотографии найденных животных с базой данных потерянных питомцев, обеспечивая точность распознавания до 98%.

Для реализации проекта потребуется введение обязательной федеральной регистрации и чипирования животных. Новая система станет дополнением к существующей базе данных идентификационных номеров и чипов. Минцифры планирует доработать федеральную государственную информационную систему «ВетИС» и интегрировать ее с региональными базами данных.

Эксперты отмечают различные точки зрения на эффективность технологии. Зоозащитники подчеркивают преимущества централизованной системы перед разрозненными группами в соцсетях, где поиск ведется сейчас. Кинологи выражают сомнения в возможности надежного распознавания животных по фотографиям, особенно беспородных особей.

Параллельно с фотобанком на «Госуслугах» разрабатывают комплекс сервисов для владельцев животных. Уже в этом году появится возможность направлять уведомления о найденных безнадзорных животных, а к 2026 году планируется запустить сервис для поиска питомцев из приютов с интерактивными картами и полной информацией о доступных животных.

«Будет здорово, если данные будут собраны в одном месте, и люди будут знать, что такая услуга есть. Многие теряют животных и не знают, куда податься, где их искать. Я думаю, что это круто, звучит немножко фантастически, но здорово», — поделилась своим мнением с «Ямал-Медиа» зоозащитница Ольга Еремеева.

Однако специалисты по кибербезопасности предупреждают о возможных рисках мошенничества с новой системой, но уверены, что разработчики предусмотрят необходимые защитные механизмы.

Ранее сообщалось, что в России введут обязательный учет домашних животных с помощью микрочипов.