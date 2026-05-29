В Забайкалье впервые за 30 лет нашли гнезда редкой птицы ремеза

Орнитологи впервые за тридцать лет обнаружили в Забайкалье жилые гнезда ремеза — редкой птицы, чьи постройки напоминают пуховые варежки. Открытие сделал известный местный специалист Олег Горошко во время экспедиции по берегам рек Ималка и Аргунь, сообщает издание « Новости Забайкалья ».

По словам эксперта, этих крохотных пернатых можно назвать настоящими архитекторами. При весе всего 12,5 грамма и длине не более 11 сантиметров ремезы возводят искусные висячие конструкции из растительного и животного пуха. Такие гнезда прекрасно удерживают тепло, а высокое расположение над водой надежно защищает потомство от наземных хищников. Орнитолог отметил, что сам факт встречи с ремезом в суровых климатических условиях Забайкалья свидетельствует о выдающейся способности этих птиц адаптироваться практически к любой среде.