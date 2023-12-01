Дети-бабочки: ямальцы помогают тяжелобольным ребятам в рамках акции «Твори добро»

В рамках благотворительной акции «Твори добро» ямальцы намерены собрать пять миллионов 170 тысяч рублей. Деньги передают семьям, у которых тяжело болеют дети, сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа» .

Помощь нужна многим детям. Так, Настя болеет буллезным эпидермолизом. Таких деток называют еще бабочками. Их кожа слишком тонкая и восприимчивая. Даже обычное прикосновение может вызвать раны. У девочки поражено около 80% кожи.

Эпилептическая энцефалопатия изменила жизнь Никиты. Каждый день он страдает от головных болей. Вот уже восемь лет ни обходится и дня, чтобы не приходилось принимать дорогостоящие сосудосуживающие препараты.

«Большое вам всем спасибо. Не верится, что в жизни есть неравнодушные люди, помогающие нашим деткам.», - мама Никиты обращается к участникам благотворительной акции

Мальчик Женя учится заново ходить при детском церебральном параличе. Ребенку могут помочь китайские медики, но для этого необходимо собрать 600 тысяч рублей. Лечением и воспитанием мальчика занимается только мама.

Марафон «Твори добро» - это возможность болеющим детям облегчить их страдания, а в некоторых случаях спасти жизни. В рамках мероприятия проходят лекции, спортивные конкурсы и мастер-классы.