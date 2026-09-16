«Дети боятся идти в школу»: жители Кемерова бьют тревогу из‑за агрессивной стаи собак на улице

Жители Кемерова обеспокоены из-за скопления бездомных животных. Жалоба поступила от жильцов дома № 4Б на улице Космической — по их словам, во дворе собралось порядка 15 собак, которые бросаются на прохожих. Автор видеообращения попросила городскую администрацию вмешаться в ситуацию, сообщил VSE42.RU .

По словам местной жительницы, недавно собаки растерзали кошку, а после кинулись на нее вместе с детьми во дворе дома. Именно поэтому горожанка настаивает на принятии мер — пока под угрозу не попали люди. Она сняла видео, на котором зафиксировала появления своры собак. Животные бегают по территории спортивной площадки.

«Дети уже боятся идти в школу из-за этих собак», – написала местная жительница.

По информации издания, подобный инцидент — не первый случай в городе: жители разных районов уже не раз сигнализировали о сворах бродячих псов. В частности, о такой проблеме сообщали в Кировском районе. Тогда на нее обратил внимание председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

Ранее сообщалось, что в Мысках родители могут временно перевести ребенка на дистанционное обучение из-за появления вблизи школы медведей.