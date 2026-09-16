Миф о запрете еды после 18:00: врач-кинезиолог объяснил, что на самом деле важно

Убеждение, будто после шести вечера есть запрещено, знакомо многим. Однако врач-кинезиолог Михаил Гаврикин уверен: это не более чем распространенное заблуждение. Своим мнением специалист поделился с редакцией VSE42.Ru .

По информации издания, Гаврикин — автор и преподаватель курса «Биомеханика глазами кинезиолога», поэтому к вопросу о питании он подходит с профессиональной точки зрения. По его словам, куда важнее не час, в который человек садится за стол, а то, сколько калорий он набирает за сутки в целом. Именно общий энергетический баланс определяет, отразится ли еда на фигуре и самочувствии.

По мнению эксперта, что касается вечернего приема пищи, он не только допустим, но и может принести пользу. Главное условие — ужин должен быть легким, а между ним и отходом ко сну стоит выдержать 2-3 часа. Такой подход, по мнению специалиста, позволяет организму получить необходимое без вреда для здоровья.

«Главное – не переедать на ночь и не есть тяжелую пищу», – подчеркивает специалист.

Ранее диетолог Дербишир назвала пять продуктов, которые снижают давление без таблеток.