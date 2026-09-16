Губерниев не поверил в искренность президента IBU после его слов о ситуации с допуском россиян

Комментатор Губерниев о президенте IBU Далине: «Он пытается сохранить лицо»

Культура и спорт

Фото: [Союз биатлонистов России]

Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев в разговоре со «Спорт-Экспрессом» прокомментировал слова президента Международного союза биатлонистов (IBU) Олле Далина, который заявил, что надеется на скорое разрешение ситуации с допуском российских спортсменов.

Губерниев не поверил в искренность функционера.

«Это называется «хорошая мина при плохой игре». Он палец о палец не ударил, чтобы нас вернули. Он пытается сохранить лицо. Поэтому Олле со своими прихвостнями — русофобы. Ничего хорошего от них ждать не приходится», — сказал комментатор.

Российские биатлонисты отстранены от участия в соревнованиях под эгидой IBU с 2022 года. Неоднократно высказывалось мнение, что биатлонистов вернут в международные соревнования позже других представителей зимних видов спорта из-за русофобской позиции IBU.

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