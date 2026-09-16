Нападающий «Анахайма» подписал один из самых крупных контрактов в НХЛ

22-летний американец стал вторым по зарплате в «Анахайме» после Лео Карлссона, который будет зарабатывать $18 млн в год. Руководство «Уток» не удосужилось загодя подписать новый контракт со шведом и напоролось на оффершит от «Филадельфии». «Анахайм» повторил условия «Флайерз», но поставил себя в затруднительное положение: «Утки» не собирались платить столько Карлсоону, а теперь его контракт стал ориентиром и для Готье.

Ради того чтобы вместить под потолком новый контракт Готье, «Анахайм» выставил на драфт отказов опытного форварда Криса Крайдера.

В минувшем сезоне Готье стал самым результативным игроком «Анахайма», набрав 69 (41+28) очков в 76 играх регулярного чемпионата. В плей-офф он записал на свой счет 12 (4+8) баллов в 12 играх.

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