Аделия Петросян превратится в Арью Старк из «Игры престолов»

Российская фигуристка Аделия Петросян в новой произвольной программе будет выступать в образе Арьи Старк из сериала «Игра престолов». Об этом спортсменка сообщила в своих соцсетях.

Петросян выложила коллаж из изображения героини культового сериала (актриса Мэйси Уильямс) и своей фотографии, сделав подпись: «Произвольная программа в сезоне 2026/27, Game of Thrones, Arya Stark».

19-летняя Петросян перед началом сезона покинула группу Этерии Тутберидзе и тренируется у Инны Гончаренко. Фигуристка является трехкратной чемпионкой России. Петросян выступала на Олимпийских играх в Милане, где заняла шестое место.

Ранее сообщалось, что Петросян собирается выступать на турнирах серии «Челленджер» в этом сезоне.