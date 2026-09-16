Владелец был в СИЗО: подросток угнал LADA Samara, чтобы попасть на похороны друга

Мариинский городской суд рассмотрел дело 17-летнего подростка, обвиняемого в угоне автомобиля LADA Samara. Мотивом поступка, как выяснилось в ходе разбирательства, стало желание успеть на похороны друга, сообщил VSE42.RU .

Согласно материалам дела, накануне юноша получил известие о смерти друга, жившего в селе на противоположном конце Мариинского округа. Добраться туда на общественном транспорте за столь короткий срок не представлялось возможным. Тогда подросток решился на крайний шаг — взять припаркованную у одного из домов, владелец которой в тот момент отбывал меру пресечения в СИЗО.

«Разбив топором стекло задней двери автомобиля, злоумышленник проник внутрь. Ключа от автомобиля в салоне не было, но запустить двигатель автомобиля подростку помогли знания из интернета», – сообщили в Мариинском городском суде.

Доехать до места назначения не удалось: вскоре после выезда из Мариинска в баке закончилось топливо. Юноша бросил машину на обочине и продолжил путь в райцентр пешком, где переночевал у приятелей. Утром родственники хозяина машины обнаружили пропажу и обратились в полицию. Личность угонщика установили оперативно, в отношении него завели дело.

На суде подсудимый вину признал в полном объеме, выразил раскаяние и принес извинения законному представителю потерпевшего. Инстанция приговорила его к 1,5 годам ограничения свободы. В этот период ему запрещено покидать место жительства в ночное время, выезжать за пределы округа и менять адрес проживания без согласия надзорного органа. Помимо этого, дважды в месяц он обязан отмечаться на регистрации.

Ранее сообщалось, что женщина угнала у угонщиков свою машину.