Неожиданный выбор: Угальде назвал самых неудобных для него защитников в РПЛ

Нападающий «Спартака» Манфред Угальде в интервью клубной пресс-службе назвал самых неудобных защитников, которые противостоят ему в Российской премьер-лиге (РПЛ).

Костариканский форвард отметил, что ему не так сложно играть против габаритных защитников, поскольку он может опередить их за счет резкости. Больше проблем вызывают центральные защитники, которые обладают высокой скоростью.

«Персонально могу выделить колумбийца, который перешел из «Балтики» в «Зенит», — Андраде. Еще в «Ахмате» очень цепкий высокий парень — Ндонг», — сказал Угальде.

Из своей команды он отметил Александера Джику, против которого непросто играть на тренировках из-за того, что ганский защитник грамотно читает игру.

Угальде был признан болельщиками лучшим игроком «Спартака» в августе. В нынешнем сезоне нападающий провел 12 матчей за красно-белых во всех турнирах, забил пять мячей и сделал два ассиста.

Ранее сообщалось, что «Спартак» договорился с Джику о продлении контракта.