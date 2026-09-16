Из соцсетей — в федеральное расследование: Бастрыкин контролирует дело о тяжелых родах в Кемерове
СК: глава Бастрыкин взял на контроль дело о ненадлежащей медпомощи в Кемерове
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Юлия Габбасова]
Разбирательство вокруг кемеровского перинатального центра вышло на федеральный уровень. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин распорядился держать расследование уголовного дела под личным контролем. О таком решении проинформировало центральное ведомство, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».
По информации издания, все началось с публикации в соцсетях. Женщина написала, что сотрудники не предприняли необходимых действий после поступления пациентки. Как утверждает автор обращения, из-за этого ее беременная дочь родила недоношенного ребенка, чье состояние оценивается как крайне тяжелое. Заявительница добивается уголовного преследования медработников, которых она считает ответственными за случившееся.
В самом Кузбассе проверка уже запущена — ее проводят сотрудники регионального управления СК. Теперь к делу подключился и центральный аппарат: личный контроль Бастрыкина подразумевает, что о каждом этапе расследования ему будут докладывать отдельно. Официальных заключений о виновности медиков пока нет. Следствию предстоит восстановить полную картину событий, оценить действия персонала центра и решить, усматривается ли в их работе состав преступления.
«Председатель СК России Бастрыкин А.И. поручил руководителю следственного управления по Кемеровской области – Кузбассу Базарову Б.Б. представить доклад о ходе расследования уголовного дела и по доводам обращения», — отметили в СК РФ.
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