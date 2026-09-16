Во Франции оценили вклад Матвея Сафонова в победу над «Брестом»

Французская Лига 1 выложила в соцсетях нарезку лучших моментов игры голкипера ПСЖ Матвея Сафонова в матче с «Брестом» (1:0), сопроводив их треком «Не вернусь» российского исполнителя Вектор А.

ПСЖ тяжело начал сезон во Франции, проиграв в Суперкубке страны «Лансу», а затем взяв лишь два очка в трех турах чемпионата. Наконец, в четвертом туре ПСЖ одержал первую победу в гостях у неуступчивого «Бреста», а Сафонов впервые в сезоне оставил ворота в неприкосновенности.

Французские СМИ признали российского голкипера лучшим игроком матча с «Брестом», а авторитетное издание L'Equipe включило Сафонова в символическую сборную тура. Россиянин совершил три эффектных сэйва, которые удержали ПСЖ в игре в непростой ситуации.

Матвей Сафонов проводит третий сезон в ПСЖ. Он завоевал девять титулов в составе французского клуба.

Ранее стало известно, что Лионель Месси проведет прощальный матч за сборную Аргентины.