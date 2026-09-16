Атака БПЛА ВСУ на регионы России 16 сентября 2026: хроники ночных событий

В ночь на 16 сентября 2026 года российские регионы подверглись атакам беспилотников Вооруженных сил Украины. В Белгородской области при сбросе взрывного устройства с БПЛА погиб мирный житель. В Крыму, Курской, Белгородской и Калужской областях объявляли беспилотную и авиационную опасность. По данным Минобороны, за день 15 сентября силы ПВО уничтожили 22 украинских БПЛА над пятью регионами, Крымом и акваторией Черного моря.

Белгородская область: погибший мирный житель

Оперативный штаб Белгородской области сообщил, что в селе Смородино Грайворонского округа мужчина получил тяжелые ранения в результате сброса взрывного устройства с беспилотника и скончался на месте. В оперативном штабе выразили соболезнования родным и близким погибшего. К утру 16 сентября отбой опасности атаки БПЛА в регионе еще не объявляли.

Республика Крым: беспилотная опасность

По сообщению канала оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым, ночью дроны ВСУ пытались атаковать северные, западные и центральные районы Крыма. С вечера вторника работали силы противовоздушной обороны РФ, отбой беспилотной опасности дали около половины второго ночи среды. В шесть утра в крымском главке МЧС России снова объявили беспилотную опасность в республике и призвали к особому вниманию жителей северных районов полуострова.

Курская область: авиационная опасность

Вечером 15 сентября в Курской области была объявлена авиационная опасность. Губернатор Александр Хинштейн предупредил жителей региона о возможной угрозе. К утру опасность миновала.

Брянская область: предупреждение о возможном падении ракеты

Врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук предупредил жителей о возможности падения ракеты. По данным Минобороны РФ, за день 15 сентября над Брянской областью были уничтожены украинские БПЛА.

Калужская область: четыре сбитых БПЛА

Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что силами ПВО уничтожены четыре беспилотника в Куйбышевском, Мосальском, Спас-Деменском и Хвастовичском районах. По словам губернатора, во время атаки никто не пострадал, обошлось также без ущерба для инфраструктуры.

Смоленская область: сбитый БПЛА

Губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщил, что над территорией региона силами Министерства обороны России сбит украинский БПЛА. Среди жителей пострадавших нет, инфраструктура не получила повреждений. На месте падения обломков беспилотника работают оперативные службы.

Херсонская область: атака на школу

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ночью в Великих Копанях противник дважды сбросил боеприпасы с БПЛА на здание школы. По его данным, никто не пострадал. В результате атаки были повреждены кровля и окна. Школа закрыта на ремонт по федеральной программе.

Другие регионы: ограничения в аэропортах

Росавиация из-за тревоги по БПЛА в ночь на 16 сентября вводила временные ограничения на полеты в аэропортах Сочи (21:34 мск) и Геленджика (22:00 мск). К четырем утра ограничения были сняты.