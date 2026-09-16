В «Мире квартир» рассказали, сколько стоит снять комнату в Подмосковье

Снимать комнату стало заметно дороже. В Подмосковье цены выросли на 10,9%, в Москве — на 5,1%. При этом комнаты остаются самым доступным форматом аренды. Данные ТАСС привел портал «Мир квартир».

В Московском регионе комнаты подорожали в августе. В столице средняя ставка достигла ₽24 185 в месяц (+5,1%), в Подмосковье — ₽18 004 (+10,9%). В Санкт-Петербурге — ₽17 428 (+7,8%).

Сильнее всего цены выросли в Хабаровске (+38,6%) и Чите (+34,2%). Далее идут Астрахань (+28,1%), Казань (+27,7%), Череповец (+25,6%), Калининград (+24,2%), Томск (+22,9%), Якутск (+22,8%), Нижний Новгород (+22,1%) и Мурманск (+19,9%).

Снижение зафиксировано лишь в шести городах из 70. В августе подешевело в Кирове (−3,9%), Владикавказе (−3,6%), Владивостоке (−3,4%), Сочи (−2,6%), Саранске (−1,7%) и Краснодаре (−0,6%).

В целом по России комнаты за год подорожали на 11% — до ₽12,7 тысячи в месяц. Это выгоднее квартир: комната дешевле однушки более чем вдвое (на 53%), студии — почти вдвое (на 45%).

Как отметил глава «Мир квартир» Павел Луценко, комнаты всегда были форматом «для бедных». Спрос на них стабилен, ставки не падали даже в периоды снижения цен на другое жилье. За год комнаты прибавили 11%, тогда как студии — лишь 3,5%, а однушки вовсе подешевели на 2,4%.

Ранее сообщалось, что аренда квартир в России впервые с 2020 года подешевела.