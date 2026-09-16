Назван самый продуктивный день недели

Самый продуктивный день недели — среда, а не понедельник. К четвергу силы идут на спад. Так работает недельный биоритм человека. Академик Геннадий Онищенко рассказал РИА Новости , как это влияет на работу и учебу.

Биоритмы бывают суточные, недельные, месячные и годовые. После выходных в понедельник и вторник организм постепенно входит в ритм. Растет физическая, психическая и интеллектуальная активность.

Пик приходится на среду. Это самый эффективный рабочий день. В четверг начинается спад. Суббота и воскресенье у большинства — время отдыха, производительность труда падает.

Ранее академик советовал учителям не ставить контрольные на четверг. Работоспособность школьников в этот день резко снижается. Тот же принцип работает и у взрослых: сложные задачи лучше планировать на середину недели, а не на ее конец.

Ранее сообщалось, что ФИПИ назвал самые частые ошибки на ЕГЭ по русскому.