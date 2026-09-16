«Динамо» идет по восходящей»: Семин оценил шансы бело-голубых на чемпионство

Известный российский тренер Юрий Семин в разговоре с «Матч ТВ» высказался о шансах московского «Динамо» на победу в Российской премьер-лиге (РПЛ).

После восьми туров бело-голубые занимают третье место, имея столько же набранных очков, как «Спартак» и ЦСКА (по 16). Лидирует в турнире «Краснодар» (20).

По мнению Семина, «Динамо» прогрессирует — в РПЛ команда одержала четыре победы кряду. Семин отметил, что футболисты восприняли игровые принципы тренера Сандро Шварца: команда атакует большими силами и быстро возвращается в оборону.

«Сейчас команде просто нужна стабильность. Чтобы выиграть чемпионат, стабильность необходима. Чем состав «Динамо» слабее состава других команд? Да ничем! Они уже опытные, есть и молодые игроки. Поэтому шансы у «Динамо» хорошие, — подчеркнул Юрий Семин.

Московское «Динамо» в последний раз выигрывало чемпионат страны в 1976 году.

Ранее форвард московского «Спартака» Манфред Угальде назвал самых неудобных для себя защитников в РПЛ.