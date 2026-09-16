Защитник «Зенита» впервые получил приглашение в сборную Аргентины: Вега может сыграть в прощальном матче Месси

Защитник «Зенита» Роман Вега впервые в карьере получил приглашение в национальную сборную Аргентины, которая проведет в ближайшее время три товарищеских матча — с Боливией (30 сентября), Буркина-Фасо (3 октября) и Бенином (6 октября).

В заявку сборной Аргентины включен и Лионель Месси, объявивший об окончании карьеры в национальной команде. Предполагается, что знаменитый нападающий проведет свой прощальный матч за Аргентину.

Роман Вега перешел в «Зенитом» летом прошлого года, а в нынешнем сезоне застолбил за собой место основного левого защитника. В общей сложности 22-летний аргентинец провел 34 матча за петербургский клуб и не отметился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что «Спартак» хочет продлить контракт с ганским защитником Александером Джику.