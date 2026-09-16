Угроза рядом: в Мысках родители могут временно перевести ребенка на дистанционное обучение

В Мысках у родителей появилась возможность временно перевести ребенка на удаленный формат обучения — причина в том, что медведи стали подходить к жилью. Об этом заявил глава города Евгений Тимофеев, сообщил VSE42.RU .

По информации издания, чтобы воспользоваться мерой, достаточно подать заявление на имя директора школы. В документе требуется обозначить основание — угроза безопасности по адресу проживания. Уточнить детали можно у классного руководителя либо в администрации учебного заведения.

«В связи с выходом медведей к людям и для обеспечения безопасности детей у вас есть возможность временно перевести ребенка на дистанционное обучение», – написал мэр в своих соцсетях.

Ранее VSE42.Ru уже рассказывал, что в Кузбассе родители обеспокоены безопасностью детей из-за медведей. Тогда власти разъясняли, допустимо ли пропускать занятия. Кроме того, сообщалось, что на юге региона рассматривают вариант с переводом школьников на дистанционный формат.

По данным издания, режим повышенной готовности, связанный с медведями, действует на пяти территориях Кузбасса. Местных жителей призывают воздержаться от походов в лес.

Ранее сообщалось, что медведь мог вытащить 66-летнюю пенсионерку из окна дома в Красноярском крае.