Дети должны рождаться в браке? Аналитики опросили работающих самарцев

Социологическое исследование, проведенное в Самаре в 2025 году, выявило разнообразное отношение горожан к институту брака в контексте планирования семьи. Согласно полученным данным, мнения жителей разделились на три практически равные группы, сообщил sovainfo.ru.

По информации издания, чуть более трети опрошенных (36%) убеждены, что официальная регистрация отношений является обязательным условием для рождения детей. Противоположной точки зрения придерживаются 24% респондентов, считающих, что наличие штампа в паспорте не является необходимым для принятия решения о пополнении семьи. Еще 34% самарцев заняли промежуточную позицию, назвав брак желательным, но не строго обязательным.

По данным издания, среди сторонников обязательности брака мужчин и женщин оказалось примерно поровну (37% и 35% соответственно). Однако в группе тех, для кого брак является желательным, но не обязательным, доля женщин (36%) оказалась выше, чем мужчин (31%). Аналитики также обратили внимание на закономерность, как пол человека влияет на мнение относительно отказа от официальной церемонии в ЗАГСе. Здесь мужчин (29%) почти на 10% больше, чем женщин (20%).

