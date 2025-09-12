В суд Петербурга поступил необычный иск о материнстве

В петербургский суд направлен уникальный иск от женщины, которая пытается оспорить собственное материнство. Об этом проинформировала Дарья Лебедева, возглавляющая объединенную пресс-службу городских судов.

По ее заявлению, как она, так и судебные органы впервые рассматривают подобный случай за долгие годы работы. Чаще всего с заявлениями об оспаривании родительских прав обращаются мужчины.

Согласно материалам дела, Мария (имя изменено), родившаяся в 1984 году, в октябре 2007 года родила девочку в одном из роддомов Санкт-Петербурга, но на следующий день покинула учреждение без ребенка. Лебедева подчеркнула, что эти обстоятельства подтверждены документально.

В свидетельстве о рождении девочки и других официальных бумагах в качестве матери указана Мария с полными персональными данными. В настоящее время о ребенке заботится государство.

Однако истица представила иную версию событий. Она утверждает, что в 2007 году проживала с супругом за пределами России, где у них родился сын. Спустя годы Мария вернулась в Россию и поселилась в Московской области.

В феврале текущего года она узнала о существовании дочери и о начисленной сумме алиментов в размере 1 775 698 руб. В связи с этим женщина подала иск в органы ЗАГС, требуя внести корректировку в запись акта о рождении девочки, исключив из нее сведения о Марии как о матери, а также инициировать проведение генетической экспертизы.

