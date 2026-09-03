В Подмосковье в рамках подготовки к зиме проверили около 40 тыс. многоквартирных домов
Осмотры перед зимой провели в 85% жилых домов Подмосковья
Фото: [Медиасток.рф]
В Подмосковье в рамках подготовки к зиме проверили около 40 тыс. многоквартирных домов, что составляет более 85% от всего жилфонда региона. Об этом сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
В домах проверяют состояние труб, радиаторов, крыш, систем отопления, контрольно-измерительных приборов. Также в этом году впервые оценивается не только состав аварийных бригад управляющих организаций, но и наличие необходимого оборудования.
Паспорта готовности получили свыше 47 тыс. домов. Завершить все подготовительные работы планируется в установленные сроки.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что оформить паспорта готовности планируется до 10 сентября.