Задержан и отправлен в СИЗО: подозреваемый в убийстве двух девушек 1994 года предстанет перед судом

В Центральном районном суде Кемерова избрана мера пресечения для подозреваемого в жестоком преступлении, совершенном еще в 1994 году, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По данным издания, мужчина заключен под стражу на срок до 2 ноября. Как проинформировали в Следственном комитете Кузбасса, в 1994 году подозреваемый вместе со своим знакомым убил двух девушек в районе отвала угольного разреза «Бачатский» в Белове.

По версии следствия, мотивом преступления стали личные неприязненные отношения. Преступники задушили жертв бельевой веревкой. Следствие подчеркивает, что одна из убитых на тот момент была несовершеннолетней. Подозреваемый задержан 2 сентября, а 4 сентября по итогам рассмотрения ходатайства следствия суд отправил его в СИЗО.

По данным следствия, преступление, совершенное более трех десятилетий назад, долгое время оставалось нераскрытым. Однако благодаря современным методикам и кропотливой работе следователей личность предполагаемого убийцы была установлена. Спустя 32 года после трагедии мужчину задержали и доставили в суд для избрания меры пресечения.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается. Следователи допрашивают свидетелей, проводят необходимые экспертизы и устанавливают все обстоятельства произошедшего. Второй участник преступления также будет привлечен к ответственности. Уголовное дело находится на контроле руководства Следственного комитета Кузбасса.

Ранее сообщалось, что в Кузбассе женщину поместили в СИЗО за нанесение двух ударов ножом сожителю.