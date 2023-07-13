Дети погибших воинов в СВО получат привилегии: в Татарстане единогласно приняли закон

В Татарстане приняли закон, который регулирует взаимоотношения между городскими властями и детьми-сиротами, чьи родители погибли в зоне СВО, сообщает inkazan.ru .

Закон был принят единогласно. Ни у кого из депутатов не возникло возражений, что сироты из Татарстана должны получать помощь от городских властей. В первую очередь они могут рассчитывать на льготы при получении квартир. Инициатором законопроекта выступил депутат от КПРФ Александр Комиссаров.

Отмечается, что в данную категорию попадают те дети, чьи родители погибли при выполнении боевых задач на территории республик ДНР, ЛНР или Украины. Документы уже прошли этапы вычитки и согласования. Решение было принято в ходе заседания Госсовета.