Дети погибших воинов в СВО получат привилегии: в Татарстане единогласно приняли закон
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В Татарстане приняли закон, который регулирует взаимоотношения между городскими властями и детьми-сиротами, чьи родители погибли в зоне СВО, сообщает inkazan.ru.
Закон был принят единогласно. Ни у кого из депутатов не возникло возражений, что сироты из Татарстана должны получать помощь от городских властей. В первую очередь они могут рассчитывать на льготы при получении квартир. Инициатором законопроекта выступил депутат от КПРФ Александр Комиссаров.
Отмечается, что в данную категорию попадают те дети, чьи родители погибли при выполнении боевых задач на территории республик ДНР, ЛНР или Украины. Документы уже прошли этапы вычитки и согласования. Решение было принято в ходе заседания Госсовета.