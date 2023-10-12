«Дети замерзают»: В Ижевске опровергают заявления властей о запуске отопительного сезона

В понедельник, 9 октября, пользователи социальных сетей из Ижевска рассказали, что глава города заявляет о том, что учебные организации подключены к системе отопления. Родители уверяли, что информация не соответствует действительности, сообщает udm-info.ru .

«В школе №89 дети замерзают! У меня оба ребенка на больничном побывали, выписали, и мы опять с насморком и кашлем, заработали ангину, третью неделю пичкаем детей таблетками. Почему не подготовлена школа к отопительному сезону? Чем вы летом занимаетесь?», — возмутилась Лейсан Р.

Родители рассказали, что в школе № 89 не могут не знать о проблеме. Из-за того, что очень холодно, уроки сократили. Ребята вынуждены сидеть в теплых вещах.

Пользователь Владимир рассказал, что в школе учится его ребенок. В здании очень холодно. Есть подобные заявления и от других родителей. Люди требовали объяснить, почему в школе тепло, а власти не предоставляют достоверную информацию о старте отопительного сезона в городе.

В четверг, 12 октября, глава Ижевска Дмитрий Чистяков решил лично проверить ситуацию в школе. Все происходящее снимали на видео, которое было выложено на сайте местной администрации. Мэра встретила директор. Она рассказала, что отопление уже подключили, а температура в классах выросла. Дмитрий Чистяков зашел в один из классов. Дети положительно ответили на вопрос, что в классе тепло.

Местный интернет-мессенджер раскритиковал визит главы Ижевска в школу. Как сообщают родители, в учебном заведении заранее знали, что приедет мэр. Школьникам сказали приходить в парадной форме. По-прежнему в здании холодно, несмотря на то, что температура немного поднялась.

Пресс-служба муниципалитета опубликовала информацию о том, что была авария, поэтому некоторое время отопление не было подключено. Сейчас проблема решена, а температура в кабинетах соответствует той, что рекомендована санэпидстанцией.