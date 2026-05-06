Дети заняты, родители молятся: планировка нового храма в Рошале решила давнюю проблему семей с малышами

В подмосковном Рошале начались первые богослужения в новом храме, освященном в честь святой Матроны Анемнясевской (Матроны Московской). Особенность этого прихода, сразу же привлекшая внимание местных жителей, — необычайное удобство для семей с маленькими детьми. В здании оборудовали отдельную, уютную комнату для малышей. Теперь родители могут спокойно молиться во время службы, пока их дети заняты играми и находятся буквально рядом, сообщил REGIONS.

Само здание, в котором сейчас расположился приход, несколько лет назад было передано благочинию городскими властями. В настоящее время у этих стен начинается фактически вторая жизнь. Как рассказал в беседе с корреспондентом благочинный Шатурского церковного округа священник Иоанн Депутатов, планы по развитию данной территории очень масштабные.

Фото: [ МедиаБанк Подмосковья/Ангелина Стельмух ]

Главный акцент в деятельности нового храмового комплекса будет сделан на социальной работе. В ближайшее время здесь собираются обустроить так называемый «Дом матери и ребенка». Для этой цели отведут специальные комнаты и помещения. В них смогут найти временный приют и всестороннюю поддержку женщины с детьми, которые оказались в тяжелой жизненной ситуации: без жилья, средств к существованию или в семейном кризисе.

Кроме того, в ближайшей перспективе при храме откроется большая воскресная школа. Это место станет центром общения и нравственного воспитания подрастающего поколения. Детей сюда будут приводить не только для изучения Закона Божьего, но и для занятий творчеством, общения со сверстниками и духовного развития.

