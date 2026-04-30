Духовный щит Балашихи: проект православных гостиных покорил храм Христа Спасителя

Жительница Балашихи Гульназ Измайлова вошла в число лучших женщин страны на национальной премии в Москве. Ее проект «Семейные православные гостиные», родившийся из личной трагедии и желания помочь близким героев СВО, получил признание в номинации «Духовные ценности». О том, как юридическая практика и вера объединились для поддержки семей защитников, — в материале REGIONS .

Триумф в храме Христа Спасителя: из десяти тысяч заявок в финал

29 апреля в Москве подвели итоги Национальной премии «Женщины России». В 2025 году конкурс собрал рекордные десять тысяч заявок со всей страны, из которых экспертное жюри отобрало всего 200 финалисток. Юрист и общественный деятель из Балашихи Гульназ Измайлова представила Подмосковье на федеральном уровне. Ее работа по созданию системы православных гостиных была отмечена как одна из самых значимых инициатив в сфере сохранения духовных ценностей и поддержки института семьи.

История одной гостиной: от Саввино до масштабов области

Проект «Семейные православные гостиные» стартовал в 2024 году на базе Преображенского храма в микрорайоне Саввино. Изначально задуманный как локальная встреча для жительниц Балашихи, формат быстро перерос муниципальные границы. На первые же посиделки приехали вдовы и матери бойцов из Солнечногорска и Москвы. В гостиных семьи участников СВО получают уникальную синергию помощи: ответы на острые социальные вопросы от представителей власти и духовное наставление от священнослужителей.

Личный подвиг и миссия помощи семьям героев

Для Гульназ Измайловой общественная деятельность неразрывно связана с семейной историей. Ее брат, доброволец Адель Маскалев, погиб при исполнении воинского долга и был посмертно награжден орденом Мужества. Пройдя через боль утраты, Гульназ направила все силы на то, чтобы другие семьи не оставались со своей бедой один на один. Сегодня география проекта расширилась на Реутов, Орехово-Зуево и столицу, превратившись в мощное волонтерское движение «По приZыву сердца».

Комплексная поддержка: православие, право и гуманитарная миссия

Современные «Семейные православные гостиные» — это не только беседы за чаем. Проект включает в себя полноценные юридические консультации, которые Гульназ проводит как профессиональный юрист, и работу благотворительного фонда «Пульс-ГР». Каждая встреча завершается сбором и отправкой гуманитарных грузов на передовую. Признание на национальном уровне стало очередным подтверждением важности этой работы, дополняя список наград общественницы, среди которых медали за содействие СВО и премия «Человек с большим сердцем».