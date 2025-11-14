«Детки-конфетки», проукраинский диверсант и студент-поджигатель: кто стоит за серией диверсий в Карелии?

Жители Карелии в разное время были осуждены за диверсии, сообщил karelinform.ru. Редакция разобралась в историях некоторых инцидентов.

По информации издания, в мае 2025 года суд вынес приговор 20-летнему жителю Приладожья, которого Росфинмониторинг внес в список террористов и экстремистов. Молодому человеку назначили 14 лет лишения свободы. Основанием стали диверсионные действия на железнодорожных путях. Студент-поджигатель сотрудничал с иностранным государством, публично призывал к терроризму.

По данным издания, трое учащихся республиканского колледжа были задержаны по подозрению в попытке поджога телекоммуникационного оборудования. Согласно версии следствия, россияне 15 и 16 лет получали через мессенджер руководство от анонимного пользователя. Предположительно, он связан с украинскими спецслужбами.

По информации издания, в конце октября в Карелии задержали подозреваемого в оказании содействия иностранным спецслужбам. Следствие считает, что гражданин собирал информацию о местонахождении частей российской армии. Данные он передавал за границу. Кроме того, мужчина мог планировать террористический акт на территории железнодорожного моста.

