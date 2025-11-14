Действовал по приказу неизвестных: что грозит подростку, устроившему поджог в кинозале ТЦ «Авиапарк»

«Это и штраф, это и административный арест, но самое суровое наказание — это лишение свободы на срок до двух лет. Но в данной ситуации еще будет предъявляться и по статье "Умышленное уничтожение и порча имущества"», — пояснил эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».