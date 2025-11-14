Действовал по приказу неизвестных: что грозит подростку, устроившему поджог в кинозале ТЦ «Авиапарк»
Фото: [Подмосковье сегодня/Сгенерировано нейросетью]
В московском ТЦ «Авиапарк» 16-летний подросток пронес в кинозал канистру с бензином и устроил пожар прямо во время сеанса. К счастью, все зрители успели эвакуироваться, а злоумышленник был немедленно задержан. Что теперь грозит поджигателю, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал юрист Юрий Капштык.
По данным прокуратуры, подросток действовал, следуя телефонным указаниям неизвестных лиц. По словам юриста, умышленный поджог предусматривает собой ответственность различного рода по 167 статье УК РФ.
«Это и штраф, это и административный арест, но самое суровое наказание — это лишение свободы на срок до двух лет. Но в данной ситуации еще будет предъявляться и по статье "Умышленное уничтожение и порча имущества"», — пояснил эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».
Кроме того, подростка ждет возмещение стоимости проведения восстановительных работ причиненного ущерба в гражданском порядке, добавил Капштык.
«Поэтому главная задача органов дознания — это определить умысел, а уже суд установит, какой должен быть вид наказания. Административная, уголовная или гражданская ответственность в виде возмещения ущерба — уже будет определять суд», — заключил юрист.
