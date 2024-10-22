Детская шалость могла привести к пожару на сенохранилище площадью 1440 кв. м

Пожар в селе Хохлома произошел 21 октября. Специалисты МЧС России и муниципальные пожарные расчеты оперативно приступили к ликвидации огня, сообщил телеграм-канал МЧС Нижегородской области. Источник NewsNN рассказал, что сенохранилище площадью 1440 кв. м. сгорело полностью.

Хранилище было заполнено на 80% сеном, скрученным в рулоны. Для его строительства выбрали металлические конструкции размером 18 на 80 метров. Для укрытия от дождя и снега смонтировали крышу. Стены соорудили из каркаса. К конструкции не были подведены электричество, газ и отопление. Незадолго до инцидента вблизи сенохранилища играли местные ребята.

«Предварительная причина пожара — детская шалость с огнем», — сообщает источник.

Сено сгорело полностью. Жертв и пострадавших нет. Степень ущерба еще не установлена. Здание также сгорело полностью. Следственно-оперативная группа проводит расследование с целью определения причин пожара и виновных.

Ранее сообщалось, что МЧС выложило первые кадры трагедии в Кирсанове, где во взорванном доме погибли люди.