МЧС выложило первые кадры трагедии в Кирсанове, где во взорванном доме погибли люди

Безопасность

Фото: [пресс-служба МЧС РФ]

МЧС в своем аккаунте в соцсетях публикует первые кадры жилой многоэтажки в Кирсанове Тамбовской области, где под утро субботы, 19 октября, взорвался газ.

Информация о точном количестве пострадавших сейчас уточняется. На месте продолжают работать пожарно-спасательные подразделения региона, уточнили в ведомстве.

Ранее о произошедшем сообщил губернатор Тамбовской области. По словам Максима Егорова, при взрыве газа в жилом многоквартирном доме погибли два человека и пострадали не менее восьми, некоторые из них были госпитализированы.

Также известно, что экстренными службами была проведена эвакуация жителей. Сейчас пожар, что начался после взрыва, потушен. На месте разбираются экстренные службы.

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