Детские рисунки, салфетки и камни-питомцы: на сайтах объявлений встречаются необычные предложения

На сайтах бесплатных объявлений можно найти необычные предложения, например, домашние питомцы-камни, детский рисунок за 300 руб. и влажные салфетки из быстрого питания стоимостью 5 тыс. руб., сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо». Продавцы рассказали, на что они рассчитывают.

По информации издания, на сайтах бесплатных объявлений можно встретить предложения о продаже камней-питомцев. Например, Павел продает камень, найденный возле своего дома, за 1 тыс. руб. На камень мужчина обратил внимание из-за его симметричности.

«Не часто звонят, но спрашивают. Кто-то даже предполагает, что внутри может быть что-то ценное», — рассказал Павел о реакции потенциальных покупателей.

Андрей из Новокузнецка за практически 5 тыс. руб. продает упаковку салфеток, которую можно взять бесплатно в известной сети быстрого питания. Мужчина надеется, что после продажи салфеток сможет приобрести новый квадрокоптер.

«По пьяни выставил. Это на дурака, вдруг прокатит», — признался продавец.

Александр из Кемерово выставил на продажу «что-то неизвестное». Он рассказал, что нашел в гараже тестя прибор, назначение которого не знает. Предмет продает за 100 руб. По данным издания, на сайтах можно найти различные детские поделки, например, рисунок цветными карандашами или аппликацию из пластилина. Автором одного из объявлений оказалась мама восьмилетнего мальчика. Она рассказала, что рисунок попросил выставить ее сын.

Ранее сообщалось, что новокузнечане снова начали продавать камни в качестве питомцев.