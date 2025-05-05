Новокузнечане снова начали продавать камни в качестве питомцев

Новокузнечанин продает за 1 тыс. руб. камень-компаньон

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Фото: [pxhere.com]

На сайте бесплатных объявлений опубликованы предложения о продаже популярных камней-питомцев, сообщил VSE42.Ru.

Корреспондент издания сравнил стоимость камней. Так, сестер можно приобрести за 10 руб. В сообщении указано, что они питаются росой и лягушками, которые идут в комплекте. Камни умеют мурлыкать, но делают это очень тихо. Именно поэтому услышать звуки невозможно.

По информации издания, житель Новокузнецка продавал компанию камней-друзей. Они стоят 161 руб. Автор объявления указал, что с камнями приятно разговаривать. Кроме того, они развивают фантазию. Одно из самых дорогих предложений — это продажа камня за 1 тыс. руб. Продавец указал, что камень может превратиться в идеального компаньона. Такой жилец не приносит неудобств собственнику: не шумит и не линяет, не нуждается в кормлении и не провоцирует аллергию. Важно лишь иногда с камня вытирать пыль.

«Отметим, что камень-питомец – это коллекционная игрушка, которую в 1975 году создал Гэри Дал. Она представляла собой простой гладкий камень. Изначально ее упаковывали в картонную коробку с отверстиями для дыхания и продавали под видом домашнего питомца», — сообщил VSE42.Ru.

По данным издания, игрушка принесла ее создателю не только популярность, но и большой заработок. Некоторое время продажа камней не пользовалась спросом, но сейчас снова стала популярной среди россиян.

Ранее сообщалось, что после рекорда Овечкина москвичи стали массово продавать вещи хоккеиста на «Авито».

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